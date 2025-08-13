◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平投手が日本時間14日、敵地でのエンゼルス戦に先発出場します。大谷投手は2023年まで所属した古巣を相手に初登板となります。エンゼルスファンにとって大谷選手は敵とはいえ特別。今回の3連戦でも大谷選手が打席に立てば歓声で出迎え、2試合連続古巣への恩返し弾にも笑顔が見えました。右肘手術から復帰後9試合目となる登板。大谷投手はここま