大分県津久見市（13日） 大分県津久見市の保戸島沖で13日朝、砂利の運搬船とヨットが衝突する事故が起きました。 ヨットに乗っていた複数人が海に投げ出された可能性があり、付近の海上で発見された男性1人の死亡が確認されました。 ◆TNC馬場尚秀カメラマン「船舶衝突事故のあった現場上空です。現在、巡視艇により複数人が乗船していたとみられる ヨットの捜索が行われている」 事故が起きたのは、津久見市の保戸島の北