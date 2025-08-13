福島県会津若松市のパチンコ店で起きた強盗事件で、警察は、19歳の少年を含む2人を逮捕しました。強盗の疑いで逮捕されたのは自称・福島県桑折町の専門学生で19歳の少年と、宮城県多賀城市のアルバイト従業員＝村山廉容疑者の2人です。2人は、12日午前2時ごろ、会津若松市のパチンコ店従業員に拳銃のようなものを突き付け、店にあった現金およそ2800万円を奪った疑いがもたれています。警察によりますと少年は、店に押し入った実行