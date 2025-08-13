【MLB】エンゼルス7-6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷＆元相棒の再会シーンドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席前、かつての相棒との“なごやかな再会”を中継カメラが捉えた。この日、バッターボックスに入る大谷の前に立っていたのは、エンゼルス時代にバッテリーを組んでいた若き捕手・オホッピー。打席前の再会で満面の笑みを見せるオホッピ