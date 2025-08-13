SNSでキャバクラ店員の個人情報などを投稿していた男性の家に侵入し、土下座を強要したうえ、スマートフォンを壊したとして男2人が逮捕されました。強要などの疑いで逮捕されたのは、茨木陽太容疑者（32）と小野航平容疑者（32）です。2人は今年5月、東京・葛飾区にある40代の男性の自宅に窓ガラスを割り侵入し、男性に「SNSアカウントのパスワードを教えろ。今までの投稿について謝罪しろ」などと土下座を強要したうえ、男性のス