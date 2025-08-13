（百条委員会が開かれていた静岡･伊東市役所から中継）（伊藤 薫平 キャスター）伊東市では初の市長出席での百条委員会、午前10時頃から始まりまして、午後3時半頃に終了しました。その終盤に、市長の東洋大学卒業に関する情報というのを東洋大学に照会しましたという内容が共有されました。われわれ報道陣はその時入ることはできなかったんですが、こちらがその情報となります。百条委員会に対してありまして、市長は卒業し