ドル指数は連日の低下、７月２８日以来のドル安水準＝ロンドン為替 ドル指数は連日の低下となっている。きょうは東京昼前の９８．１３０を高値に、その後は米債利回り低下とともにドル安が進行している。ロンドン午前には９７．６６２まで低下。７月２８日以来のドル安水準になっている。１０日線９８．５７７、２１日線９８．３９０と、いずれも現在水準よりも上方に位置している。 ドルインデックス＝97.67(-0.43-0.44