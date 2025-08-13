バスケットボール、54年ぶりのアジア制覇を目指した男子日本代表。ベスト8進出をかけてきょう未明に強豪レバノンと戦いました。キャプテンを務める富山市出身の馬場雄大選手が先発出場、奮闘しました。54年ぶりのアジア王者をかけてグループリーグを2位で突破した日本代表。キャプテンを務める富山市出身の馬場雄大選手はここまで4試合にすべて先発出場。序盤から得点しチームを勢いづけます。しかし日本