1週間前にプロ初勝利を挙げた富山商業高校出身で巨人の森田駿哉投手が、昨夜の中日戦で7イニングを被安打2、無失点と好投し自身初の2連勝を飾りました。プロ2年目、28歳の森田駿哉投手。今月6日にプロ初先発・初勝利を挙げ中5日での先発となりました。初回、ヒットと四死球でいきなり1アウト満塁のピンチを招いた森田。しかし5番のチェイビスをダブルプレーに打ち取り、この試合最大のピンチを切り抜けます。森田は2回に…フ