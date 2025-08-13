人気アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが今月9日に亡くなっていたことが13日、分かった。61歳だった。12年に結成したバンド「DAIDA LAIDA」の公式サイトがコメントを発表した。公式サイトで「DAIDA LAIDAより大切なお知らせです」と題し、「ボーカルNoB（山田信夫）が令和7年8月9日の13時39分入院先の病院で永眠致しました享年61歳8年間に及ぶ癌との戦いでした」と伝