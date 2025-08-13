北京で開催されていた2025世界ロボット大会は8月12日、閉幕しました。今大会では、国内外のロボット企業220社の製品1569点が集中的に展示され、うち人型ロボットは、「パフォーマンス型」から「応用型」への移行が示されました。大会では、工業、農業、家政などの分野をめぐり500を超える応用シーンが構築され、ロボットの多様な生態を生き生きと表現しました。ショッピング、飲食、文化・クリエーティブ、フォトスポットを一体化