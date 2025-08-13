2025年7月19日から8月31日(日)まで、横浜・八景島シーパラダイスでは「夏パラ！水あそび＆夜あそび」と題し、夏向けのイベントを多数開催中だ。開催日に先駆けて行われたメディア向け内覧会に足を運んだウォーカープラス編集部が、その見どころを一挙紹介する。【写真】7月19日にデビューしたばかりの新クルーズ船「Paradise Cruise?」でシーパラを1周しようナイトパフォーマンスがパワーアップした横浜・八景島シーパラダイス■最