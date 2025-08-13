日本中の関心を集める“コンテンツ”が大炎上（写真：右は今井康一撮影、左はアラヤシキ／PIXTA）【写真】「ただの“呼びかけ”じゃん…」「抑止力になってない」批判が殺到した《ハッピーセットのルール》“名物コンテンツ”が相次いで炎上しています。日本マクドナルドの名物キャンペーン・ハッピーセットについて、8月9日から始まった「ポケモンカード」とのコラボ商品をめぐる争奪戦が混乱を呼んでいます。夏の風物詩・高校野