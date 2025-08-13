【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの矢部美穂が8月10日、自身のInstagramを更新。夫の山林堂信彦騎手のバースデーディナーを公開した。【写真】アスリート夫を支える美人タレントの豪華手料理◆矢部美穂、夫・山林堂信彦騎手のバースデーディナー公開矢部は「今日は山林堂騎手47歳のバースデー」と同日に47歳の誕生日を迎えた山林堂騎手を祝福し、バースデーディナーを公開。「ご飯はいただいたジンギスカンに鯛のカルパッチョ