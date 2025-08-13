熊本の記録的大雨で土砂崩れに巻き込まれて亡くなった男性の妻が取材に応じ、当時の状況を語りました。11日、熊本県甲佐町で発生した土砂崩れでは、増田佳明さん（57）が巻き込まれて亡くなりました。妻と2人の子どもと避難しようとするなかで、巻き込まれたとみられています。13日、妻の安理沙さんが取材に応じました。そのコメントです。「午前4時前、警戒していたにもかかわらずいきなり水が増え、このままいたら車が水につかり