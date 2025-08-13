（C）2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会 1945年、夏。原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護にあたった若き看護学生の少女たちの“青春”を描く映画『長崎―閃光の影で―』が、全国公開中。本作の撮影の裏側を捉えた約5分におよぶメイキング映像とメイキング画像4点が公開された。本作は2023年10月初旬のクランクイン後、約１か月間にわたり撮影が行われた。このメイキング映像は、その撮影風景やその裏側を