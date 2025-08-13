姶良市では断水が続く中、お盆を迎えました。市内の墓地を訪ねると、水やおしぼりを持ってきて、墓参りをする人の姿がありました。姶良市では、現在も約1万5700戸で断水が続いています。このうちの、約9割が14日には復旧する見通しですが、一部の地域の280戸は復旧の見込みが立っていません。こうした中、迎えたお盆。姶良市の墓地を訪ねました。（墓参りに訪れた人）「いつもなら雑巾で綺麗に拭く。どうしようもないから、こ