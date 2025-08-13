数々のオーディオ製品を提供するJBLは、モバイルBluetoothスピーカーにおいてもパイオニアと言える存在。世代を重ねながら進化を続けてきました。今回は、そんなJBLの最新モバイルBluetoothスピーカー2モデル、「JBL Flip 7」（税込1万9800円）と「JBL Charge 6」（税込2万7500円）に注目。両機種に共通する魅力と、それぞれの個性をじっくりレビューします。 デザイン性、耐久性、AIによる高音質を実現 アウトドアシー