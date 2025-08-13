今週は「わが町の寄り道スポット」と題して、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。きょうは、暑い夏を乗り切るのに最適な大自然のなかのアクティビティです。（子ども）「やばいやばいやばい、ぶつかるぶつかる」心地よい風にゆらめく木々。優雅に空を飛ぶ野鳥。カナディアンカヌーで稚内の自然を満喫する１時間半のガイド付きツアーです。（ＳＥＡＳ木村亘さん）「ナナカマドもちょうど赤く