●Ａｉロボティクス [東証Ｇ] 9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●ラクス [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＴＯＲＩＣＯ [東証Ｇ] 8月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ［2025年8月13日］ 株探ニュース