消防ホースの格納箱から、真ちゅう製の器具を盗んだ疑いで夫婦が逮捕されました。 【写真を見る】“消防ホースの先端” 盗んだ疑いで40代夫婦を逮捕 1本7000円相当…「売却した」容疑認める 愛知 逮捕されたのは、愛知県西尾市の会社員・長谷川健太容疑者(43)と妻で無職の千絵容疑者(47)です。警察によりますと、2人は先月1日、豊川市の路上に設置された消防ホースの格納箱から、放水する際にホースの先