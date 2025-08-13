鹿児島市で孤独死した男性の遺品整理を通じて、家族との断絶や孤独の背景が明らかになった。男性は国家試験合格を夢見て努力するも、現実との折り合いがつかず、依存症や借金に苦しみ家族と疎遠に。死後1か月後に発見され、長女は初めて父の部屋を訪れ、遺品を通じて父と向き合った。（詳しくは動画をご覧ください）