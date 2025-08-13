13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比70円安の4万3300円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては25.33円高。出来高は3186枚となっている。 TOPIX先物期近は3088.5ポイントと前日比10ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.41ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物