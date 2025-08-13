「酒は百薬の長」といいますが、実際のところは過度のアルコール摂取が体に害を及ぼすことは周知の事実。アルコールを過度に摂取することがなぜ健康に悪いのかを、科学系の話題をアニメーションで説明するYouTubeチャンネル「Kurzgesagt」が解説しています。Alcohol is AMAZING - YouTube酒に含まれるアルコールは、基本的に酵母が糖を分解して変換してできたものです。酒を飲むと、胃や腸でアルコール分が吸収されます。吸収され