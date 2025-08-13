記録的な大雨の被害が徐々に明らかになってきています。 【写真を見る】土砂崩れの様子／妻と子どもが乗っていた車 甲佐町 熊本市南区 浜戸川で高齢男性の遺体 熊本市南区で高齢の男性とみられる遺体が見つかりました。警察は安否不明の男性とみて、身元の特定を進めています。 今日（13日）午前10時20分ごろ、熊本市南区城南町を流れる浜戸川で高齢男性とみられる遺体が見つかり、約30分後に川から引き上げられました。