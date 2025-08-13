石川県七尾市内では、大雨でコメなどの農作物にも影響が出ています。牛田和希キャスター「田んぼののり面かなり激しく崩れてますね」田谷樹さん「雨は大したことなかったけど朝見回りにきてみてとんでもない状況になっていてびっくり」七尾市中島町藤瀬の山あいでコメを育てる田谷樹さん。12日、田んぼ近くののり面が崩落しました。田んぼにも亀裂が入り、コメの成長に欠かせない水が田んぼから流れ出る事態になっています。田谷樹