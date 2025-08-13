◇パ・リーグ日本ハム-ロッテ（2025年8月13日エスコンF）日本ハムの有薗直輝内野手（22）がうれしいプロ初安打を放った。0-0の2回1死二塁の第1打席。種市の初球を完璧に捉え、中越え先制二塁打とした。「打ったのはスライダーです。ファームから積極的に打ちにいくことを意識してきて、1軍の舞台でも続けることができました。打った感触は全く覚えていませんが、まずは1本出てホッとしています。チームの勝利のために