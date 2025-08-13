◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(13日、東京ドーム)巨人が初回に3点を奪い、先発の田中将大投手を大量援護しました。この日の先発マウンドに上がったのは、日米通算199勝目を狙う田中投手。初回に2アウト2塁のピンチを背負いますが、中日の4番・細川成也選手を見逃し三振に抑え、無失点で切り抜けました。するとその裏の攻撃で、巨人の1番・丸佳浩選手が先頭ホームランを放ち、先制に成功します。その後も、巨人打線の勢いは止まら