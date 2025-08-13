ロマンティックなフリルは、今シーズン大注目のトレンド。大人が取り入れるなら、やり過ぎ感なく幅広いコーデに合わせやすいトップスがおすすめ！ 今回紹介するのは、プチプラ淡色コーデが得意な@chii_150cmさんが「イロチ買い」したほどお気に入りの、【しまむら】で買える「フリル付きトップス」。着回しコーデとともに、その魅力を解説していきます。 アシンメトリーなフリルが目を引くトップス