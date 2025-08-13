日韓両政府は１３日、韓国の李在明（イジェミョン）大統領が２３〜２４日に来日すると発表した。外務省関係者によると、石破首相と２３日に会談し、日韓関係の安定的な発展に向けて連携を確認する見通しだ。李氏の来日は６月の就任後初めて。韓国大統領の来日は、２０２３年５月に広島で開かれた先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に出席した尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領以来、約２年ぶりとなる。李氏は日本での日程を