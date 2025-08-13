【ワシントン共同】トランプ米政権は12日、首都ワシントンで歴史博物館などを運営するスミソニアン協会に展示内容の見直しを指示した。トランプ大統領が重視する「米国は特別な国」との歴史観に沿うものにするよう求めており、米メディアは多様性などを巡る展示が排除される可能性があると指摘している。展示の文章やウェブサイト、デジタルコンテンツなど対象は幅広く、見直しを進めた後、120日以内に展示の修正を始めるよう