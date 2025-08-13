【シドニー共同】オーストラリアのプロサッカーで故意に反則行為をして賭博で不正に利益を得るなどの罪に問われた選手、檀崎竜孔被告（25）の初公判が13日、メルボルンの裁判所で開かれ、檀崎被告の弁護人は起訴内容を認めた。