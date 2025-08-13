静岡県伊東市議会の百条委員会で証人尋問に応じ、確認のために東洋大の卒業アルバムを受け取る田久保真紀市長（右）＝13日午前静岡県伊東市議会の調査特別委員会（百条委員会）で13日、証人尋問に臨んだ田久保真紀市長。市広報誌で大学卒業と紹介した経緯などに関し、終始詳しい説明を避けた。「卒業証書」とされる書類を議長らに「約19.2秒ほど見ていただいた」と証言し「チラ見せではない」と反論すると、場内から失笑も。2時