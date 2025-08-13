【キーウ共同】米CNNテレビは13日、米政府高官の話として、15日のトランプ米大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談について、米アラスカ州アンカレジにあるエルメンドルフ・リチャードソン基地で実施される見通しだと報じた。米政府はロシアの首脳を米軍基地で歓迎することを避けたいと考えていたが、夏の観光シーズンで会談に適した場所が限られており、警備上の観点から同基地が最終的に選ばれたという。2023年に国際