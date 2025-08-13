「広島−阪神」（１３日、マツダスタジアム）今年で１８回目を迎えたピースナイター開催となったが、広島内野陣が初回から失策を連発し、大瀬良の足を引っ張る展開となった。初回無死一塁では、一塁前への送りバントを捕球したモンテロが打者・中野にタッチすることができず、無死一、二塁とピンチは広がった。ここは大瀬良が踏ん張って無得点に抑えたが、二回は高橋の三ゴロをドラフト１位の佐々木がファンブル。続く近本の