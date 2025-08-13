降り続いた雨があがり、13日は青空が広がる中での盆入りとなりました。福岡市西区にあるJAの直売所では、野菜の生産者からは大雨の影響を心配する声が聞かれました。 ■生産者「大雨が降ると（野菜に）病気が出始める。これからじっくり取れるように、対策をしていかないといけないですね。」 市内5か所のJAの直売所では、お盆のお供え物などを集めたお盆市を13日まで開催しています。大雨により、仕入れが減るなどの影響が