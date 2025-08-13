資料岡山南警察署 13日午後5時30分ごろ、岡山市南区中畦で乗用車と軽自動車2台の合わせて3台が絡む事故があり、軽自動車を運転していた男性が意識不明の重体の模様です。 警察によりますと、現場は片側1車線の直線道路で、反対方向を走る2台の車が衝突し、それにもう1台が絡んだとみられます。 3台の車にはそれぞれ1人ずつ乗っていて、乗用車の運転手ともう1台の軽自動車の運転手は話ができる状態だということです。