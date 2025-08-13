王を下して頂点に立った張本。中国メディアも台頭を警戒する(C)Getty Images卓球のWTTチャンピオンズ横浜は8月11日に最終日を迎え、男子シングルス決勝で張本智和（世界ランキング4位）が中国の王楚欽（同2位）を4-2で破り、2022年以来となる優勝を飾った。現世界王者から劇的勝利を飾り、日本男子のエースとして新たな歴史を刻んだ。【動画】中国の世界王者を圧倒！張本智和、気迫の世界制覇シーンを見る宿敵撃破へ闘志をみ