日経平均株価が史上最高値を更新し、13日の終値は4万3274円となった。【映像】「なぜ今」最高値なのか？不安定な世界情勢、トランプ関税の影響もある中、「なぜ今」なのか？ テレビ朝日経済部の島田龍二記者に聞いた。島田記者は最高値の要因について「12日の夜9時半に出たアメリカの消費者物価指数（CPI）が“緩やかな景気・物価の上昇”だった。“緩やか”は投資家にとっては非常に居心地のいい結果とされている。“ちょい