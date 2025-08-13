13日午後6時52分ごろ、熊本県、大分県、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の熊本美里町、大分県の佐伯市、宮崎県の延岡市、日向市、西都市、高鍋町、川南町、宮崎都農町、門川町、椎葉村