トランプ関税の影響によって、今、中国産の野菜がお手頃価格になっています。「イット！」が訪ねた町中華の店では、大きな恩恵を受けていました。夏のスタミナ源となるニンニク。東京・大田区の「なかのや」では、中国産のニンニクを多くの料理に使用しています。店の名物・四川風麻婆豆腐では、ニンニク4かけを使って味にパンチを利かせ、強火で一気に仕上げていきます。こうして毎日大量に消費するニンニクが今、大きく値下がり