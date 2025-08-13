「日本ハム−ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム４年目の有薗がプロ初安打を放った。今季２度目の昇格で「７番・三塁」でスタメン出場。二回１死二塁で打席を迎え、種市の初球、真ん中低めの１３３キロのスタイダーを左中間に運ぶ先制二塁打を放った。二塁塁上で両手でガッツポーズを作り、笑顔を浮かべた。「ファームから積極的に打ちにいくことを意識してきて、一軍の舞台でも続けることができました。打っ