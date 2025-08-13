大谷は43号を放ったが、チームの勝利には結びつかなかった(C)Getty Imagesなかなか良い流れに乗れない。現地時間8月12日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と躍動。その一方でチームは、延長10回の末にサヨナラ負けを喫し、7月18〜20日（同19〜21日）のブルワーズ3連戦以来、23日ぶりの3連敗を食らった。【動画】