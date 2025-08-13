県石油商業組合によるガソリン価格のカルテル疑惑を巡り、県は、組合が７月に提出した報告書の内容が不十分だとして、再度報告するよう求めました。県内のガソリン価格の事前調整について県石油商業組合が設置した第三者委員会は今年6月にカルテル行為を認定しました。これを受け、県は組合に対し法律に基づき、事実関係や再発防止策を報告するよう求めていて、組合が７月、県に報告書を提出しました。そして県は12日、報告書では