ジャレル・クアンサーを放出し、ジョー・ゴメスが負傷したことで、起用できるCBが2人のみとなっているリヴァプール。フィルジル・ファン・ダイクが34歳ということもあり、今夏の移籍市場でのCB獲得は必須といえる。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールは今夏クリスタル・パレスのマーク・グエイとセリエAパルマのジョヴァンニ・レオーニ、2人のCBをターゲットとしているようだ。