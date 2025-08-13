大阪・関西万博のミャクミャクと関西鉄道会社11社のコラボレーショングッズが公開された。【画像】万博×関西鉄道11社のアイテム駅ナカ販売店舗の一覧も鉄道11社は、大阪メトロ、大阪モノレール、近鉄、京阪、神戸、山陽、JR西日本、阪急、阪神、南海、能勢。各社の車両や万博ラッピング列車をモチーフとして全14種類の商品がラインナップされた。「大阪・関西万博ならではの、関西鉄道各社の“夢のような”コラボレーション