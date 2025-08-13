◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（１３日・エスコン）日本ハムの有薗直輝内野手が２回の第１打席、ロッテ・種市からプロ初安打となる先制二塁打を放った。千葉学芸高から２１年ドラフト２位で加入した将来の大砲候補がプロ２３打席目で念願の一打を記録した。２軍では７５試合に出場し、打率３割１分４厘、１６本塁打、５１打点、ＯＰＳは驚異の９割５分５厘をマーク。打率、本塁打はリーグ２冠の好成績を残していた。新庄監督も