ターボ＋スーパーチャージャーにトルセンLSDイタリアのモータースポーツ企業であるキメラ・アウトモビリは、新型『エボ38（Evo38）』の量産バージョンを公開した。600psもの出力を誇るマイルドハイブリッド・システムと、四輪駆動システムを搭載している。【画像】ドライブシャフトが車内から見える？【キメラ・エボ38を詳しく見る】全9枚かつてWRCで大活躍したランチア037が1992年以降も開発が続けられていたらどうなっていたか