吉本新喜劇の酒井藍、島田珠代、咲方響が１３日、大阪・京セラドーム大阪のオリックス―楽天戦の特別始球式に登場した。珠代はオリックスのユニホームだが、大好きな阪神・伊藤将司の背番号２７をちゃっかり背負って登場。持ちギャグのパンティーテックスで「お願い、みんなと一緒に確かめたいの」と呼びかけるも、ドーム内から思うような反応が返ってこず「盛り上がりが足りないよ！」とアピール。「手拍子お願いします」とう