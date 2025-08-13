埼玉県在住の70代の女性から現金合計4060万円をだまし取ったとして13日、千葉県に住む自称、解体作業員で中国籍の男（26）が逮捕されました。警察によりますと去年6月から7月に、男と共謀したほかの者らが警察官などを名乗り、女性に「詐欺に加担していないか調べる必要がある」「現金を送ってもらい、その現金のお札の番号で詐欺のお金かどうかわかる」などと複数回にわたり、うその電話をかけたということです。その後、女性に対